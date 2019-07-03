Son Dakika Haberleri: Otomobille uçurumdan yuvarlanan balayı çifti yaralandı
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Otomobille uçurumdan yuvarlanan balayı çifti yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesine balayı için gelen Devran ve Damla Nur Soykan çiftinin içinde bulunduğu otomobil, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Otomobille uçurumdan yuvarlanan balayı çifti yaralandı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesine balayı için gelen Devran ve Damla Nur Soykan çiftinin içinde bulunduğu otomobil, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Soykan çifti, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
?Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kaş'ın villa turizminin yaygın olduğu İslamlar Mahallesi'nin Keset Deresi mevkisinde meydana geldi. Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan'ın, kaldıkları villanın önünde manevra yapmaya çalıştığı otomobil, kontrolden çıkıp yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada Devran ve Damla Nur Soykan çifti yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ve AKUT ekipleri yaptı. Ardından sedyeye alınan yaralılar insan zinciri oluşturularak, halatlarla yukarı çekildi ve ambulansa taşındı. Bilinci açık olan ve her ikisinin de vücudunda kırıklar olduğu belirlenen çift, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
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