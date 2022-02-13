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Otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

Otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

13.02.2022 00:57
Otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşa çarparak ölümüne sebep olan ardından aracı bırakıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşa çarparak ölümüne sebep olan ardından aracı bırakıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Tınaztepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğuş Caddesi'nde çevre yolu istikametine doğru giden Y.K. (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarparak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kadir Yula'nın hayatını kaybettiğini öğrenildi. Yola savrulan Kadir Yula'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için yaptığı çalışma sırasında, olay yerinden kaçan otomobili 203/25 sokakta, park halinde ve plakaları sökülmüş halde buldu.

Kaçan sürücü yakalandı

Kazanın ardından çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli Y.K.'yi ilçede bir evde saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son paylaşımı yürek burktu

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadir Yula'nın sosyal medyada paylaştığı son gönderi yürek burktu. Yula'nın hesabından, kazadan önce "Her şeye rağmen yine bu hayat devam ediyor. Nasıl bir şey anlamadım" yazdığı görüldü. - İZMİR

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Tınaztepe, Otomobil, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika


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