Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı - Son Dakika

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı

6 saat önce

Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i çocuk 12 yaralı, System.String[]

Zonguldak- Ankara karayolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Beycuma beldesinden şehir merkezine yolcu taşıyan Ersin S. idaresindeki 67 M 0370 plakalı minibüs ile kent merkezinden Ankara istikametine giden Hayrullah B. idaresindeki 42 CHT 27 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri, AFAD, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Hayrullah B. ile yanındaki yolcu yaralandı. Yolcu minibüsünde bulunan şoför Ersin S. ise direksiyondaki hava yastığının patlaması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılardan Sadettin A. (41), Caner E. (22), Buse A. (25), otomobilin sürücüsü Hayrullah B. (54), Sakine B. (45), Nihal Ç. (37), Azize Nur Ç. (7) BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Furkan K., otomobil sürücüsünün annesi Pakize B., Hüseyin İ., Elif K., Fatma K. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ve trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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