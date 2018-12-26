Son Dakika Haberleri: Otomobille Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Otomobille Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobille Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü, Suruç- Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarlaya düşen araçlarda, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: AA

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