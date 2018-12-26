Otomobille Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü, Suruç- Birecik
karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tarlaya düşen araçlarda, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: AA
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