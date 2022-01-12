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Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı

12.01.2022 20:20
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünü keserek tabancayla göğsünden vurarak yaralayan Niyazi İpek (46), tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünü keserek tabancayla göğsünden vurarak yaralayan Niyazi İpek (46), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İpek, aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek tartışmaya başladı. Niyazi İpek bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

Niyazi İpek ise olaydan sonra otomobilini cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Karşı şeride geçen saldırgan, burada kendisini bekleyen Emin İ. yönetimindeki 35 AT 9335 plakalı otomobille Söke istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaralı Sercan Dal, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünün sağ tarafından vurulan Dal, tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler Niyazi İpek ve Emin İ., Söke istikametine seyir halindeyken polisin takibi sonucu Muradiye Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sercan Dal'ı yaralayan Niyazi İpek, birlikte kaçtığı Emin İ.'yle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emin İ. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Niyazi İpek tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı
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Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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