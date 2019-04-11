Son Dakika Haberleri: Otomobille Zırhlı Polis Aracı Çarpıştı: 4 Yaralı (2)

Otomobille Zırhlı Polis Aracı Çarpıştı: 4 Yaralı (2)

5 dakika önce

Siirt'te otomobille zırhlı aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobille zırhlı aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunda 56 A 0380 plakalı zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:57 Kaynak: AA
Kurtalan, Siirt, Polis, Güncel
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