OTOMOBİLLE ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİRDİ - Son Dakika

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çocuk babasına ait otomobille yol kenarındaki züccaciye dükkanına girdi. Otomobil kolona çarparak dururken, işyeri savaş alanına döndü. Kaza anında işyerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün 09.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki bir çocuk, babasına ait 34 VF 1171 plakalı otomobille giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki züccaciye dükkanına vitrinden girdi. Otomobil kolona vurarak dururken, işyeri adeta savaş alanına döndü. Karşıdaki başka bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza anında, işyeri sahibi Mustafa Demir'in o anda dükkanın diğer ön bölümüne bazı eşyalar bıraktığı görülüyor. Kaza anında işyerinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, işyeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası işyeri sahibi ve çalışanları kırılan eşyaları dükkanın önüne getirdikleri çöp konteynerine attı. Ölümden kurtulan işyeri sahibi Mustafa Demir, Tek sevincimiz kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması diye konuştu.