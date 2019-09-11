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Otomobiller böyle çarpıştı: 4 yaralı

5 dakika önce

Otomobiller böyle çarpıştı: 4 yaralı SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobiller böyle çarpıştı: 4 yaralı


SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde B.S.Y. yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil, U dönüş yaparken Cumhuriyet Üniversitesi istikametine gitmekte olan İ.B. yönetimindeki 58 FT 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. 53 DU 569 plakalı otomobil çarpışmanın etkisi ile takla atarken 58 FT 701 plakalı otomobil ise tarlaya sürüklendi. Kazada 53 DU 569 plakalı otomobil sürücüsü B.S.Y ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Toplamda 4 yaralı uygulama ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün de kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobiller böyle çarpıştı: 4 yaralı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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