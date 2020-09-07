Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Süleyman (66), Sevim (61) ve Doğukan Karacak ile Şeyma Yılmaz (20) yaralandı.

Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz (25) idaresindeki 06 VND 68 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde çarpıştı.

Sivas 'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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