Alınan bilgilere göre kaza, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 DZ 317 plakalı Tofaş marka otomobille 06 AE 8346 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada 1'i hamile 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Tofaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı - Son Dakika

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