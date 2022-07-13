Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı

13.07.2022 10:29
Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i hamile 4 kişi yaralandı.

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i hamile 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 DZ 317 plakalı Tofaş marka otomobille 06 AE 8346 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada 1'i hamile 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Tofaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı - Son Dakika
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