Otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 54 DN 965 plakalı otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki 35 TT 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert'in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtardı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobiller çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

Dörtyol, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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