Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

32 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Diyarbakır karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Diyarbakır karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır yolu TPAO kavşağında meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 02 FE 280 plakalı otomobil karşı yönden gelen Osman P. yönetimindeki 59 YL 130 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 02 FE 280 plakalı otomobil takla attı. Otomobildeki Leyla Karakaş, Kamile Karakaş, Sait Karakaş, Ömer K., Tevhide Karakaş ve diğer otomobil sürücüsü Osman P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Sait Karakaş (66) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, Diyarbakır, 3. Sayfa
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