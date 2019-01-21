Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Amasya
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Çorum
yönüne giden İsa Vanlı yönetimindeki 05 EY 750 plakalı otomobil, Doğantepe
köyü yakınlarında tek şeritli yolda karşı yönden gelen Tufan Erçelik'in kullandığı 05 AK 451 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin içinde sıkışan Erçelik, olay yerine gelen Amasya Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki otomobilde büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
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