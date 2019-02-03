Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı; 1 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı; 1 Yaralı

45 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı; 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.U. (51) idaresindeki 26 RD 882 plakalı otomobil ile ehliyeti olmadığı öğrenilen K.K. (17) idaresindeki 26 RA 547 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi 862. sokak ile 864. sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 26 RD 882 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.U. (48) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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