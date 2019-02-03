Otomobiller Çarpıştı; 1 Yaralı
45 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E.U. (51) idaresindeki 26 RD 882 plakalı otomobil ile ehliyeti olmadığı öğrenilen K.K. (17) idaresindeki 26 RA 547 plakalı otomobil, 4 Eylül
Mahallesi 862. sokak ile 864. sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 26 RD 882 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.U. (48) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:00 Kaynak: İHA
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