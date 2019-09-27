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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

39 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Mustafa Doğan idaresindeki 39 DR 814 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi kavşağından çevre yoluna çıkış yapan Tolga Atakan idaresindeki 07 D 3540 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa Doğan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Mustafa Doğan, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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