Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Buruncayır köyü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Buruncayır köyü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Kunduracı idaresindeki 31 NZ 957 plakalı otomobil sürücüsü ile aynı istikamette gitmekte olan Çağlar Uçar idaresindeki 02 DF 502 plakalı otomobil sürücüsü ile çarpıştı.


Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Çağlar Uçar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]