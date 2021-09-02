OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, İbrahim Ö. yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Selinus sahilinden ilçe merkezi istikametine giden Atakan Y. idaresindeki 07 UF 212 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İbrahim Ö. idaresindeki 06 RDY 14 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın eksiyle İbrahim Ö. idaresindeki otomobil takla atarak yan durdu. Diğer otomobil ise refüje çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı İbrahim Ö. tedaviye alındı.