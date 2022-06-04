Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 34 RP 1545 plakalı otomobil ile 38 JY 773 plakalı otomobil çarpıştı. 34 RP 1545 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü de ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobiller çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

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