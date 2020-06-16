Otomobiller çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Aynı istikametteki iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan savrulan araçlardan biri tarlaya uçtu.

ERZİNCAN - Erzincan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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