Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 11 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 11 Yaralı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen tarik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen tarik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Halfeti-Birecik karayolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 plakalı otomobil ile 02 KT 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Halfeti ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, Halfeti, 3. Sayfa
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