Otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sadık P. yönetimindeki 02 HL 434 plakalı otomobil, Mehmet A.'nın kullandığı 63 FH 932 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Sadık P. ve A.'nın yanı sıra Yusuf A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık P. ve Yusuf A.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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