Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi 30151 sokakta meydana geldi. Hasan Anıl Baydar yönetimindeki 55 ABB 909 plakalı otomobil ile Oktay Bağcı idaresindeki 27 N 6122 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: İHA

Altınşehir, Adıyaman, 3. Sayfa
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