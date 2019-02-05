Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Altınşehir
Mahallesi 30151 sokakta meydana geldi. Hasan Anıl Baydar yönetimindeki 55 ABB 909 plakalı otomobil ile Oktay Bağcı idaresindeki 27 N 6122 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: İHA
Yerli Otomobil İçin "Kenevir" Önerisi
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı