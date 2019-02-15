Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
34 dakika önce
Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bartın- Zonguldak
karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın-Zonguldak karayolu Polisevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G.'nin kullandığı 67 EC 443 plakalı otomobil, Polisevi Kavşağı'na geldiği sırada G.A.'nın kullandığı 67 NC 403 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza iki sürücü de yaralanırken, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:27 Kaynak: İHA
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