Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan Sait Haşimi'nin kullandığı 07 FVN 11 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halindeki Murat Özden'in kullandığı 07 LT 352 plakalı otomobil, 3542 Sokak kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Murat Özden ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Kamil Özden yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Murat Özden, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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