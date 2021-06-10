KAZADA BAŞINDAN YARALANDI, İLK İŞİ SELFİE YAPIP PAYLAŞMAK OLDU - Son Dakika

ADANA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Bayram B. (43), ambulans beklerken cep telefonuyla özçekim yapıp "Ben kaza yaptım" ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Feke yolunda meydana geldi. Leyla Sevinç yönetimindeki 06 FC 7864 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna gitmek için karşı şeride geçerken, Bayram B. yönetimindeki 01 D 5593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Baz ile yanındaki İsmail Çamlı (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada, başından yaralanan Bayram B. kanlar içerisindeki halini cep telefonuyla özçekim yapıp "Ben kaza yaptım" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Leyla Sevinç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.