Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

02.03.2022 12:25
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Ortalığın savaş alanında döndüğü kazada iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kocasinan, Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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