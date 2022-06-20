Edinilen bilgiye göre 38 AAH 503 plakalı otomobil ile 35 GC 9627 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, yoldan çıkarak kaldırımdaki direğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobiller, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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