Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü kaza yerinde bulunmadı.

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.H.'nin idaresindeki 45 YB 9286 plakalı otomobil ile kavşaktan çevre yoluna çıkan T.M. idaresindeki 35 TP 593 plakalı araç, Alay Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 45 YB 9286 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralanan A.H., G.H. ve Y.H. 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan 35 TP 593 plakalı araç sürücüsü T.M. ise kaza yerinde bulunamadı.

Çekicinin araçları kaldırmasıyla yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol trafiğe tekrar açıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa
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