Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü kaza yerinde bulunmadı.
Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.H.'nin idaresindeki 45 YB 9286 plakalı otomobil ile kavşaktan çevre yoluna çıkan T.M. idaresindeki 35 TP 593 plakalı araç, Alay Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 45 YB 9286 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralanan A.H., G.H. ve Y.H. 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan 35 TP 593 plakalı araç sürücüsü T.M. ise kaza yerinde bulunamadı.
Çekicinin araçları kaldırmasıyla yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol trafiğe tekrar açıldı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı