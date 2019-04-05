Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 LJ 218 plakalı otomobil ile 38 AAB 809 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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