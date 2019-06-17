Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Şahin yönetimindeki 41 RR 863 plakalı otomobil ile Nezahat Tilki'nin kullandığı 41 R 6594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İbrahim Şahin ve Nezahat Tilki ile aynı araçta bulunan Yücel Yüksel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. PARA DOLU ÇANTA YARALI SÜRÜCÜYE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan kaza sırasında 41 EE 863 plakalı araçtan fırlayan içi para dolu poşet, kazayı görerek, yardıma gelen çevredekiler tarafından bulunup, polise teslim edildi. İçinde 14 bin TL olduğu öğrenilen poşet, polis ekiplerince hastaneye kaldırılan İbrahim Şahin'e götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
İbrahim Şahin, Başiskele, Kocaeli
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