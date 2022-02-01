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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

01.02.2022 19:08

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılırken, iki araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Körfez ilçesi İstanbul istikameti Sevindikli mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 2101 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü S.Ş., önünde seyir halinde olan 48 SS 969 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile S.Ş., Citroen marka otomobilde bulunan sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir diğer yolcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Tragger, Marmara, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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