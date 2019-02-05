Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kayseri
'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Erkilet
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 D 3307 plakalı otomobil ile 38 SC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 SC 441 plakalı otomobil takla atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçlarda yaralı bulunan 4 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. İtfaiye
ekipleri de otomobillerde kurtarma çalışması yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:32 Kaynak: İHA
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