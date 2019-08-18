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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz D. idaresindeki 58 SC 866 plakalı otomobil ile Serkan B. idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Petrol Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Aziz D. ile aynı otomobilde bulunan Gizem, Yaren ve Güllü D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Birleşmiş Milletler, Adıyaman, Serkan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
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