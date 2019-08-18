Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aziz D. idaresindeki 58 SC 866 plakalı otomobil ile Serkan
B. idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle
Petrol Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Aziz D. ile aynı otomobilde bulunan Gizem, Yaren ve Güllü
D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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