Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden İbrahim Ütebay idaresindeki 31 AEF 824 plakalı Citröen marka otomobil ile karşı istikametten gelen Samet Çetin idaresindeki 06 FB 0102 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Fatma Üyen, İsmet Kılınç, Aygül Kılınç ve Kazım Tanrıkulu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN