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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

33 dakika önce

Van-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Van- Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Erciş-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Sabah, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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