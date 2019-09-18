Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

56 dakika önce

Van-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Van- Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Erciş-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Erciş, Sabah, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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