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Otomobiller çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu 13. Kilometresinde bulunan Şanlıurfa Yol kavşağında meydana geldi. Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine giden Mevlüt Çiftçi yönetiminde 25 SE 153 plakalı otomobil ile Gölbaşı'ndan Adıyaman istikametine giden Berkay Berktaş yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.


Kazada 27 RN 724 plakalı otomobilde bulunan sürücü Berkay Berktaş, Haydar Berktaş, Zeynep Berktaş, Yusuf Doğan Berktaş ve Fatma Dilek Berktaş yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman Gölbaşı, Berkay Şahin, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:47 Kaynak: İHA
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