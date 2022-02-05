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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

05.02.2022 16:47
Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel kavşağında meydana geldi. 53 AH 463 plakalı Ford marka otomobil ile 58 HG 097 plakalı Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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Şarkışla, Otomobil, Sivas, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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