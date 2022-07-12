Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ABR 078 plakalı otomobil ile 38 EL 883 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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