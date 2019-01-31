Son Dakika Haberleri: Otomobiller Çarpıştı: 8 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 8 Yaralı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otomobiller Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda yaşandı. Erdoğan A.'nın kullandığı 63 LD 355 plakalı otomobil, Halef G. idaresindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

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