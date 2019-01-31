Otomobiller Çarpıştı: 8 Yaralı
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep
karayolunda yaşandı. Erdoğan A.'nın kullandığı 63 LD 355 plakalı otomobil, Halef G. idaresindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
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