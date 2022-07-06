Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı

06.07.2022 16:48
Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Berat Kayra Kulaber (10) ile kardeşi Bellis Kulaber (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Berat Kayra Kulaber (10) ile kardeşi Bellis Kulaber (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu Ova mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Hüseyin K.'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde giden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle her iki araçta bulunan Hülya Bellis Kulaber (43), Bellis Kulaber, Berat Kayra Kulaber ve Rıfat Ünal (59) yaralandı. Kaldırıldıkları Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bellis ile Berat Kayra kardeşler kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Hüseyin K., Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor Son dakika... İki kardeş trafik kazasında can verdi Son dakika... İki kardeş trafik kazasında can verdi
Kaynak: DHA

İstanbul, İzmir, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement