İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Karşıyaka Mahallesi Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 58 NU 991 plakalı Hyundai marka otomobil ile S.M. yönetimindeki FÜ BE 777 yabancı plakalı Mercedes marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 NU 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçelik alana girdi. Kazada bahçeye giren otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ş.M.C., H.B.A., T.A. ve L.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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