Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı

21 dakika önce

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Zorlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ertaş Solmaz'ın kullandığı 33 AAH 294 plakalı otomobil, Ayşe Uysal Erkek idaresindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem Gökmen, Reyyan Gökmen, İbrahim Uysal ve Yusuf Uysal yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Uysal'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Seydikemer, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı
Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]