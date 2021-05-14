Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı

14.05.2021 20:55
Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesinde meydana gelen kazada 38 TD 454 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı. Plakası belirlenemeyen araç kaza yerinden ayrılırken, diğer otomobilin sürücüsü sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil içerisinde sıkılan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı
Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı
Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı
Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı

Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı - Son Dakika


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