Otomobiller çarpıştı, ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar böyle kurtarıldı

Otomobiller çarpıştı, ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar böyle kurtarıldı Erzincan-Sivas karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı, ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar böyle kurtarıldı Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak ERZİNCAN - Erzincan-Sivas karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli Köy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Kalaycı yönetimindeki 34 CRJ 655 plakalı Mercedes otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Erol Gömrükçü idaresindeki 24 FA 200 plakalı Renault otomobil, çarpıştı. Kazada takla atıp ters dönen 24 FA 200 plakalı araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara yolundaki ulaşım kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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