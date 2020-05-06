Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü - Son Dakika

Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü

-Milas'ta meydana gelen kaza can aldı.

- Milas'ta meydana gelen kaza can aldı. Sürücülerinin araçlarda sıkıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Selimiye-Milas karayolu Sırtlan mevkiinde Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobil ile Azat Kahraman (20) idaresindeki 09 TD 535 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kazada 09 TD 535 plakalı otomobil çarpmanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araçtaki bayan yolcu Dilara Akın (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle çıkarılan araç sürücüsü Azat Kahraman ilk müdahalesinin ardından 75 Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 AFC 39 plakalı otomobil in sürücüsü Ersel Kolukırık'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu