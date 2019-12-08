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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya- Sivas karayolu Kendirli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yazıhan istikametinden Malatya kent istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeritten gelen A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte B.U. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan A.E. Turgut Özal Tıp Fakültesine, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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