Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Bilal Uslu (43) yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Finike- Elmalı karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Finike'den Elmalı istikametine giden Bilal Uslu yönetimindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu (46) yönetimindeki 07 VAF 03 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Finike Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Bilal Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şamil Akkuzu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.