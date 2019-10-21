Son Dakika Haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBURSA - Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA - Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Yolun meyilli olması sebebiyle birbirini fark etmeyen 16 AAR 515 plakalı otomobil sürücüsü ile 16 N 3447 plakalı otomobil sürücüsü kafa kafa çarpıştı. Otomobiller kullanılmaz hale gelirken, 16 ARR 515 plakalı otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Eren olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Engin Bayer ve araçlarda bulunan 2 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Eren'in yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:13 Kaynak: İHA
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