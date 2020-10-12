Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

12.10.2020 17:25
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ali Çetinkaya (90) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ali Çetinkaya (90) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Gazi Gültekin (55) idaresindeki 03 SB 522 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halil Usta (33) yönetimindeki 03 BB 026 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta bulunanlardan Ali Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Hasan Akgül, Gazi Gültekin, Halil Usta ve Ayşe Usta ise ağır yaralandı.

KALBİ DURAN YARALI HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ Ağır yaralılardan Hasan Akgül ambulansıyla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi durmuş olarak hastaneye getirilen Hasan Akgül, müdahale sonrası tekrar yaşama döndürülerek, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi Gültekin, Halil Usta ve Ayşe Usta ise 112'ye ait ambulans helikopterle Afyonkarahisar'daki hastanelere gönderildi.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali Çetinkaya, Şuhut, Afyon, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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