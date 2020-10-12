Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ali Çetinkaya (90) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Gazi Gültekin (55) idaresindeki 03 SB 522 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halil Usta (33) yönetimindeki 03 BB 026 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta bulunanlardan Ali Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Hasan Akgül, Gazi Gültekin, Halil Usta ve Ayşe Usta ise ağır yaralandı.